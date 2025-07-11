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Егор Дёмин заявил о необычной роли в «Бруклине» после первого матча в Летней лиге НБА

Егор Дёмин заявил о необычной роли в «Бруклине» после первого матча в Летней лиге НБА
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал своё выступление в первом матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда проиграла со счётом 81:90.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон

«Я раньше слишком увлекался тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь мне ближе определение «созидатель игры». Сегодня на площадке есть игроки, которые создают моменты, не будучи разыгрывающими в классическом смысле, и именно в такой роли я себя вижу. Я хочу быть везде на площадке», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».

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