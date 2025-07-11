Егор Дёмин заявил о необычной роли в «Бруклине» после первого матча в Летней лиге НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал своё выступление в первом матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда проиграла со счётом 81:90.

«Я раньше слишком увлекался тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь мне ближе определение «созидатель игры». Сегодня на площадке есть игроки, которые создают моменты, не будучи разыгрывающими в классическом смысле, и именно в такой роли я себя вижу. Я хочу быть везде на площадке», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».