Бронни Джеймс набрал на два очка меньше Купера Флэгга в матче Летней лиги НБА

Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:85 в пользу «Далласа».

Интересно, что в центре внимания оказалось личное противостояние атакующего защитника «Лейкерс» Бронни Джеймса и новичка «Маверикс» Купера Флэгга. Джеймс-младший завершил матч с восемью очками (реализовав 2 из 8 бросков с игры), а также записал на свой счет два подбора и две передачи.

Флэгг, в свою очередь, набрал 10 очков, однако его точность оставляла желать лучшего — он реализовал лишь 5 из 21 броска. Кроме того, в активе 18-летнего форварда шесть подборов и четыре передачи.