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Бронни Джеймс набрал на два очка меньше Купера Флэгга в матче Летней лиги НБА

Бронни Джеймс набрал на два очка меньше Купера Флэгга в матче Летней лиги НБА
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Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:85 в пользу «Далласа».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард, Келли, Флэгг, Шарп, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Джеймс, Колоко, Дэвис, Стюард, Базли, Райс, Суидер, Гордон, Джемисон, Калума

Интересно, что в центре внимания оказалось личное противостояние атакующего защитника «Лейкерс» Бронни Джеймса и новичка «Маверикс» Купера Флэгга. Джеймс-младший завершил матч с восемью очками (реализовав 2 из 8 бросков с игры), а также записал на свой счет два подбора и две передачи.

Флэгг, в свою очередь, набрал 10 очков, однако его точность оставляла желать лучшего — он реализовал лишь 5 из 21 броска. Кроме того, в активе 18-летнего форварда шесть подборов и четыре передачи.

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