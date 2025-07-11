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Бронни Джеймс смазал потенциально победный трёхочковый бросок в матче Летней лиги НБА

Бронни Джеймс смазал потенциально победный трёхочковый бросок в матче Летней лиги НБА
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Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:85 в пользу «Далласа».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард, Келли, Флэгг, Шарп, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Джеймс, Колоко, Дэвис, Стюард, Базли, Райс, Суидер, Гордон, Джемисон, Калума

Примечательно, что атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс получил шанс выполнить решающий трёхочковый бросок в концовке встречи. Однако 20-летний баскетболист не сумел поразить цель с дальней дистанции — мяч на последних секундах попал в дальнюю часть кольца.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 21 минуту, набрав суммарно восемь очков (2 из 8 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), два подбора и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».

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