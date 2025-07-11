Бронни Джеймс смазал потенциально победный трёхочковый бросок в матче Летней лиги НБА

Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:85 в пользу «Далласа».

Примечательно, что атакующий защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс получил шанс выполнить решающий трёхочковый бросок в концовке встречи. Однако 20-летний баскетболист не сумел поразить цель с дальней дистанции — мяч на последних секундах попал в дальнюю часть кольца.

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Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 21 минуту, набрав суммарно восемь очков (2 из 8 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), два подбора и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-3».