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Купер Флэгг оценил матч Летней лиги НБА, в котором он промахнулся 16 раз

Купер Флэгг оценил матч Летней лиги НБА, в котором он промахнулся 16 раз
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Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг после матча в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:85) прокомментировал своё выступление.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард, Келли, Флэгг, Шарп, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Джеймс, Колоко, Дэвис, Стюард, Базли, Райс, Суидер, Гордон, Джемисон, Калума

«Я хочу сказать, что это совершенно другая игра: другой темп, другая атмосфера, другое пространство на площадке. Нужно привыкнуть ко многому, но у нас всё получится», — заявил Флэгг во время послематчевого интервью.

Флэгг провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 10 очков (5 из 21 с игры), шесть подборов, четыре результативные передачи и три перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».

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