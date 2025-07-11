Купер Флэгг оценил матч Летней лиги НБА, в котором он промахнулся 16 раз

Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг после матча в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:85) прокомментировал своё выступление.

«Я хочу сказать, что это совершенно другая игра: другой темп, другая атмосфера, другое пространство на площадке. Нужно привыкнуть ко многому, но у нас всё получится», — заявил Флэгг во время послематчевого интервью.

Флэгг провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 10 очков (5 из 21 с игры), шесть подборов, четыре результативные передачи и три перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».