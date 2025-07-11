Купер Флэгг оценил матч Летней лиги НБА, в котором он промахнулся 16 раз
Поделиться
Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг после матча в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:85) прокомментировал своё выступление.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард, Келли, Флэгг, Шарп, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт, Джеймс, Колоко, Дэвис, Стюард, Базли, Райс, Суидер, Гордон, Джемисон, Калума
«Я хочу сказать, что это совершенно другая игра: другой темп, другая атмосфера, другое пространство на площадке. Нужно привыкнуть ко многому, но у нас всё получится», — заявил Флэгг во время послематчевого интервью.
Флэгг провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 10 очков (5 из 21 с игры), шесть подборов, четыре результативные передачи и три перехвата. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».
Сейчас смотрят:
Комментарии
- 11 июля 2025
-
05:36
-
05:27
-
05:20
-
05:06
-
04:58
-
04:17
-
03:20
-
03:05
-
03:00
-
02:30
-
02:00
-
01:30
-
00:53
-
00:43
-
00:37
-
00:21
- 10 июля 2025
-
23:41
-
23:28
-
22:58
-
22:38
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
20:19
-
19:59
-
19:26
-
19:04
-
19:04
-
18:54
-
18:23
-
18:10
-
17:50
-
17:27
-
17:12
-
16:13