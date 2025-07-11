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Эксперт объяснил, чем поразил Егор Дёмин в дебюте Летней лиги НБА

Эксперт объяснил, чем поразил Егор Дёмин в дебюте Летней лиги НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт оценил игру новичков «Бруклин Нетс» в матче Летней лиги НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (81:90), выделив также выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон

«Летняя лига — это не то место, где моё мнение о перспективах игроков может сильно ухудшиться. Однако здесь положительные всплески в игре действительно могут иметь значение. Сегодня у «Бруклина» можно было отметить несколько ярких моментов: впечатляющие скорость и давление на кольцо в исполнении Нолана Траоре, уверенную работу Егора Дёмина без мяча, его активность в защите и надёжный бросок, а также стремительность, напор и соревновательный дух Бена Сарафа», — написал Рейнхардт на своей странице в социальной сети X.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».

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