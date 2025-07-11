Эксперт объяснил, чем поразил Егор Дёмин в дебюте Летней лиги НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт оценил игру новичков «Бруклин Нетс» в матче Летней лиги НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (81:90), выделив также выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина.

«Летняя лига — это не то место, где моё мнение о перспективах игроков может сильно ухудшиться. Однако здесь положительные всплески в игре действительно могут иметь значение. Сегодня у «Бруклина» можно было отметить несколько ярких моментов: впечатляющие скорость и давление на кольцо в исполнении Нолана Траоре, уверенную работу Егора Дёмина без мяча, его активность в защите и надёжный бросок, а также стремительность, напор и соревновательный дух Бена Сарафа», — написал Рейнхардт на своей странице в социальной сети X.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».