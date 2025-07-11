Егор Дёмин оценил свою первую игру в Летней лиге НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (81:90) прокомментировал своё выступление.

«Я бы не сказал, что у меня было то самое волнение, как перед первой игрой. Для меня лично это чувство ушло ещё до выхода на площадку. Я старался максимально сконцентрироваться и быть полностью настроенным на игру, чтобы с первой же секунды выложиться на все 100. Как я уже говорил, для меня главное — это отдача. Я хотел выложиться по максимуму, показать лучшую энергию как в защите, так и в нападении и принести как можно больше пользы команде», — цитирует Дёмина USA Today.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «0».