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Видео: во время матча Летней лиги НБА баскетболист забросил в собственное кольцо

Видео: во время матча Летней лиги НБА баскетболист забросил в собственное кольцо
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Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 90:81 в пользу «Оклахома-Сити».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон

В конце третьей четверти произошёл забавный инцидент: защитник «Оклахомы» Эрик Рейнольдс после спорного вбрасывания по ошибке отправил мяч в собственное кольцо. Баскетболист быстро осознал свою оплошность.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий «Тандер» Аджай Митчелл, набравший 20 очков и совершивший пять подборов.

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