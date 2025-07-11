Видео: во время матча Летней лиги НБА баскетболист забросил в собственное кольцо

Сегодня, 11 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Игра закончилась со счётом 90:81 в пользу «Оклахома-Сити».

В конце третьей четверти произошёл забавный инцидент: защитник «Оклахомы» Эрик Рейнольдс после спорного вбрасывания по ошибке отправил мяч в собственное кольцо. Баскетболист быстро осознал свою оплошность.

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Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий «Тандер» Аджай Митчелл, набравший 20 очков и совершивший пять подборов.