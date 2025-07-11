Тренер «Бруклина» Фернандес раскрыл, как Дёмин и другие новички впишутся в систему команды

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес рассказал, как планирует внедрять в систему команды сразу пятерых новичков после минувшего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Егора Дёмина, Нолана Траоре, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа и Дэнни Вульфа.

«Думаю, нам придётся учиться в процессе, потому что каждый должен заслужить своё место. Возможности появятся, и мы дадим им шанс проявить себя в реальных условиях», — рассказал Фернандес в прямом эфире матча Летней лиги НБА между «Бруклином» и «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, что Дёмин, Траоре, Пауэлл, Сараф и Вульф были выбраны в первом раунде минувшего драфта.