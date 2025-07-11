Дебют Дёмина в Летней лиге НБА, экс-игрок «Зенита» вернулся в Аргентину. Главное к утру

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин дебютировал в Летней лиге НБА за «Бруклин Нетс», бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес вернулся в аргентинский «Бока Хуниорс», инсайдер Фабрицио Романо сообщил о договорённости мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики» по дорогостоящему трансферу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».