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11 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, переходы НХЛ, теннис, Уимблдон-2025, Летняя лига НБА, Егор Дёмин

Дебют Дёмина в Летней лиге НБА, экс-игрок «Зенита» вернулся в Аргентину. Главное к утру
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин дебютировал в Летней лиге НБА за «Бруклин Нетс», бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес вернулся в аргентинский «Бока Хуниорс», инсайдер Фабрицио Романо сообщил о договорённости мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики» по дорогостоящему трансферу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бруклин» в дебютном матче Егора Дёмина проиграл «Оклахоме» в Летней лиге НБА.
  2. «Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
  3. «Реал» достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу Альваро Каррераса за € 50 млн — Романо.
  4. Стала известна зарплата Влапа в случае подписания контракта со «Спартаком».
  5. «Истанбул Башакшехир» объявил об аренде экс-форварда «Ростова» Шомуродова.
  6. Стало известно, сколько «Зенит» потребовал у «Фламенго» за трансфер Вендела.
  7. ЦСКА сделал предложение по полузащитнику «Халл Сити» — источник.
  8. Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании».
  9. «Бенфика» планирует вернуть Феликса за € 20 млн. Игрока продали 6 лет назад за € 127,5 млн.
  10. «Барселона» проявляет интерес к двум защитникам «Баварии» — журналист Кесслер.
  11. «Даллас» выменял защитника Владислава Колячонка у «Питтсбурга» на Мэтта Дамбу и драфт-пик.
  12. Вербек и Синякова стали чемпионами Уимблдона-2025 в миксте.
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