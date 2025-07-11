Дебют Дёмина в Летней лиге НБА, экс-игрок «Зенита» вернулся в Аргентину. Главное к утру
19-летний российский баскетболист Егор Дёмин дебютировал в Летней лиге НБА за «Бруклин Нетс», бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес вернулся в аргентинский «Бока Хуниорс», инсайдер Фабрицио Романо сообщил о договорённости мадридского «Реала» и лиссабонской «Бенфики» по дорогостоящему трансферу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Бруклин» в дебютном матче Егора Дёмина проиграл «Оклахоме» в Летней лиге НБА.
- «Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
- «Реал» достиг соглашения с «Бенфикой» по трансферу Альваро Каррераса за € 50 млн — Романо.
- Стала известна зарплата Влапа в случае подписания контракта со «Спартаком».
- «Истанбул Башакшехир» объявил об аренде экс-форварда «Ростова» Шомуродова.
- Стало известно, сколько «Зенит» потребовал у «Фламенго» за трансфер Вендела.
- ЦСКА сделал предложение по полузащитнику «Халл Сити» — источник.
- Дзюба снялся в юмористическом ролике про драку в «Кофемании».
- «Бенфика» планирует вернуть Феликса за € 20 млн. Игрока продали 6 лет назад за € 127,5 млн.
- «Барселона» проявляет интерес к двум защитникам «Баварии» — журналист Кесслер.
- «Даллас» выменял защитника Владислава Колячонка у «Питтсбурга» на Мэтта Дамбу и драфт-пик.
- Вербек и Синякова стали чемпионами Уимблдона-2025 в миксте.
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