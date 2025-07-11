«Не буду врать». Сын Леброна Джеймса намекнул, когда отец может завершить карьеру

Брайс Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос по поводу шансов на что, что сможет сыграть в НБА вместе с отцом.

«Не буду врать, но это уже перебор. Ждать, пока я… нет, это уже слишком. Говорят, мой отец всё ещё будет в лиге, когда меня задрафтуют… Это перебор. Нет. Нет. Ему же будет 42, бро», — сказал Брайс в эфире на своей странице в социальных сетях.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. 18-летний молодой человек демонстрирует большой потенциал и может оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже в 2026 году.

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