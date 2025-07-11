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Эксперт обозначил мнение «Бруклина» о Дёмине после его дебюта в Летней лиге НБА

Эксперт обозначил мнение «Бруклина» о Дёмине после его дебюта в Летней лиге НБА
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Авторитетный эксперт, обозреватель Эрик Слэйтер поделился мыслями после дебютного матча российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА. Напомним, в ночь на 11 июля мск «Бруклин» встречался с «Оклахома-Сити Тандер». «Нетс» уступили со счётом 81:90. Дёмин набрал восемь очков, четыре подбора и один перехват.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон

«Если искать положительные моменты в игре Егора Дёмина этой ночью, стоит отметить его уверенную и техничную работу с броском. Руководство «Нетс» твёрдо уверено, что Дёмин станет снайпером высокого уровня. Сегодня он продемонстрировал дальний бросок — несколько результативных попаданий после получения мяча», — написал Слэйтер на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению несколько скриншотов с бросками Дёмина.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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