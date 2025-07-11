Правозащитники выступили с обращением к Макрону из-за ареста баскетболиста Касаткина

Национальный правозащитный комитет выступил с обращением к президенту Франции Эммануэлю Макрону и послу Пятой республики в России Николя де Ривьеру с просьбой освободить 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом рассказал председатель АНО «Национальный правозащитный комитет», член совета СПЧ Александр Ионов.

«Национальный правозащитный комитет выражает свою глубокую озабоченность по поводу неправомерного задержания российского спортсмена Даниила Касаткина властями Франции по запросу США. Соответствующие замечания уже были официально высказаны со стороны НПК президенту Франции Эммануэлю Макрону и послу страны в России Николя де Ривьеру, которому были представлены убедительные аргументы в связи с данным инцидентом. Призываем незамедлительно освободить Касаткина из-под стражи, а также позволить ему беспрепятственно вернуться в Россию. НПК продолжит прилагать соответствующие усилия в правозащитной сфере, добиваясь реализации этой цели с помощью зарубежных коллег из дружественных структур», – приводит слова Ионова ТАСС.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

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