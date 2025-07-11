Политик из США высказался о россиянине Дёмине после его дебюта в Летней лиге НБА

Американский предприниматель и политик Эндрю Ян оценил выступление 19-летнего российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (81:90). Для Дёмина это был дебют в Летней лиге. Россиянин провёл на площадке 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват.

«Дёмин — настоящий труженик, и со временем станет только сильнее. Его бросок с трёхочковой линии впечатляет. [Нолан] Траоре уже сейчас выглядит как профессионал. Мне нравится, что молодые, но уже опытные игроки поддерживают команду. Отличная атмосфера в Летней лиге!» — написал Ян на своей странице в социальных сетях.