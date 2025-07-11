Политик из США высказался о россиянине Дёмине после его дебюта в Летней лиге НБА
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Американский предприниматель и политик Эндрю Ян оценил выступление 19-летнего российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (81:90). Для Дёмина это был дебют в Летней лиге. Россиянин провёл на площадке 23 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон
«Дёмин — настоящий труженик, и со временем станет только сильнее. Его бросок с трёхочковой линии впечатляет. [Нолан] Траоре уже сейчас выглядит как профессионал. Мне нравится, что молодые, но уже опытные игроки поддерживают команду. Отличная атмосфера в Летней лиге!» — написал Ян на своей странице в социальных сетях.
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