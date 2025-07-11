Единая лига объявила состав участников и место проведения Суперкубка-2025

Пресс-служба Единой лиги ВТБ анонсировала пятый розыгрыш Суперкубка турнира. Он состоится 24-25 сентября. Впервые соревнования пройдут за пределами России – местом проведения станет столица Сербии Белград.

Участие в Суперкубке примут четыре команды: две сильнейшие команды Единой лиги по итогам сезона-2024/2025 ЦСКА и «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ.

Соревнования будут проходить в формате «Финала четырёх». 24 сентября пройдут встречи полуфинала, 25 сентября – игра за третье место и финальный матч.

Напомним, чемпионом Единой лиги в прошлом сезоне стал ЦСКА, победивший «Зенит» в финальной серии со счётом 4-2.

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