Егор Дёмин объяснил американцам, как правильно произносить его фамилию

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу своей фамилии. Во время общения с прессой после матча Летней лиги НБА между «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер» у спортсмена поинтересовались, как правильно её произносить.

«На самом деле это моя вина, потому что я загнал всех в ловушку, вынудив их ошибаться. Когда я только приехал в США, то решил, что её будет слишком сложно произнести», — сказал Дёмин.

Напомним, в матче с «Оклахомой» (81:90), который стал для Дёмина дебютом в Летней лиге, он провёл на площадке 23 минуты, набрав восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват.

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