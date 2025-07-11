Егор Дёмин объяснил американцам, как правильно произносить его фамилию
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин ответил на вопрос по поводу своей фамилии. Во время общения с прессой после матча Летней лиги НБА между «Бруклин Нетс» и «Оклахома-Сити Тандер» у спортсмена поинтересовались, как правильно её произносить.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон
«На самом деле это моя вина, потому что я загнал всех в ловушку, вынудив их ошибаться. Когда я только приехал в США, то решил, что её будет слишком сложно произнести», — сказал Дёмин.
Напомним, в матче с «Оклахомой» (81:90), который стал для Дёмина дебютом в Летней лиге, он провёл на площадке 23 минуты, набрав восемь очков (2 из 5 из-за дуги; 2 из 2 — штрафные), четыре подбора и один перехват.
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