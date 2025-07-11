«Жальгирис» объявил об уходе двух игроков

Американские баскетболисты Мэтт Митчелл и Брайант Данстон покинули «Жальгирис». Об этом информирует пресс-служба литовского клуба. 26-летний лёгкий форвард и 39-летний центровой провели в команде один сезон.

Литовская команда поблагодарила обоих спортсменов и пожелала им удачи в их дальнейшем пути.

В прошлом сезоне Евролиги «Жальгирис» занял 13-е место по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в плей-офф. В регулярке команда одержала 15 побед и потерпела 19 поражений.

Ранее сообщалось, что 24-летний сербский тяжёлый форвард Ален Смаилагич перешёл из «Жальгириса» в «Виртус» из Болоньи.

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