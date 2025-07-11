Экс-игрок ЦСКА может стать новым спортивным директором «Зенита»

44-летинй словенский специалист Сани Бечирович может стать новым спортивным директором «Зенита». Об этом информирует портал hoopsforthought.gr со ссылкой на журналиста Сотириса Ветакиса. Ранее пост спортивного директора «Зенита» покинул Манос Пападопулос. Бечирович занимал аналогичную должность в «Панатинаикосе».

Напомним, в 2011 году Бечирович перешёл в московский ЦСКА, в составе которого принял участие в двух матчах.

«Зенит» в прошлом сезоне Единой лиги занял второе место, в финальной серии со счётом 2-4 уступив ЦСКА.

Ранее Единая лига объявила состав участников и место проведения Суперкубка-2025.

Материалы по теме Единая лига объявила состав участников и место проведения Суперкубка-2025

Главные новости дня: