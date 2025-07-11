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Чемпион Единой лиги Денис Захаров стал игроком УНИКСа после ухода из «Зенита»

Чемпион Единой лиги Денис Захаров стал игроком УНИКСа после ухода из «Зенита»
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Чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, атакующий защитник Денис Захаров перешёл в УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

«Добро пожаловать в УНИКС, Денис!» — говорится в сообщении казанской команды.

Напомним, на протяжении последних пяти сезонов Захаров выступал за «Зенит». В начале июля спортсмен покинул команду из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2024/2025 Захаров вышел на паркет в составе «Зенита» в 41 матче, в которых в среднем набирал 2,2 очка, совершал 0,9 подбора и отдавал 0,5 передачи.

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