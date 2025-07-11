Кущенко высказался о выборе сербского Белграда местом проведения Суперкубка ЕЛ — 2025

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу предстоящего розыгрыша Суперкубка турнира. Соревнования состоятся 24-25 сентября в Белграде (Сербия). В Суперкубке выступят четыре команды: ЦСКА и «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из ОАЭ. Турнир будет проводиться в формате «Финала четырёх».

«Лига ВТБ вернулась к формату «Финала четырёх» на Суперкубке из-за непростого расписания участников. Подобный формат не в новинку и для «Белградской Арены», которая ранее уже принимала «Финалы четырёх» крупнейших баскетбольных турниров, а теперь станет местом проведения Суперкубка Лиги ВТБ.

Ни для кого не секрет, что Белград является одним из самых баскетбольных городов мира. Самые популярные команды столицы Сербии – «Партизан», «Црвена Звезда» и «Мега» – ранее уже принимали участие в Суперкубке Лиги ВТБ», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

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