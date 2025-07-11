У Леброна в плей-офф НБА больше побед, чем у любой другой команды за последние 30 лет

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может похвастаться большим числом побед в плей-офф НБА, чем любая команда североамериканской лиги с 1996 года. В настоящий момент, по данным статистического сервиса StatMuse, в активе ветерана 184 победы в постсезоне.

Лучшей среди команд по победам в плей-офф с июля 1995 года является «Сан-Антонио Спёрс» (175 побед). На втором месте находятся «Лейкерс» (166). А топ-3 замыкает «Майами Хит» (161).

Примечательно, что впервые Леброн сыграл в матче плей-офф в 2006 году.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Карри спародировал Леброна на гольфе: