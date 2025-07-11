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Чемпион Единой лиги Денис Захаров высказался о переходе в УНИКС

Чемпион Единой лиги Денис Захаров высказался о переходе в УНИКС
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Чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, атакующий защитник Денис Захаров поделился впечатлениями от перехода в УНИКС. Ранее стало известно, что соглашение с казанской командой он заключил по схеме «1+1».

«Безусловно, я чрезвычайно рад присоединиться к такому сильному и амбициозному клубу, как УНИКС. Благодарю руководство команды и главного тренера Велимира Перасовича за доверие.

Признаюсь, мне не терпится поскорее начать наш путь к самым высоким местам, а также увидеться с болельщиками. До встречи в «Баскет-холле»! — приводит слова Захарова пресс-служба УНИКСа.

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