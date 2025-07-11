Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант ответил, кто среди него, Леброна, Джордана и Брайанта первый в списке

Дюрант ответил, кто среди него, Леброна, Джордана и Брайанта первый в списке
Комментарии

Новичок «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант отреагировал на упрёк одного из пользователей социальных сетей в свой адрес. Ещё несколько лет назад Дюрант назвал свой топ-5 игроков НБА всех времён, куда включил Майкла Джордана, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Хакима Оладжьювона и Мэджика Джонсона. При этом недавно Кевин говорил, что ставит Леброна Джеймса выше Брайанта и Джордана в своём рейтинге. Пользователь обратил внимание Дюранта на это.

«Все они ниже меня в моём личном рейтинге. Мы же растём и меняемся. В конце концов, это ли не просто детская игра? К чему такая серьёзность?» — ответил Дюрант.

Материалы по теме
Центровой, чей талант обсуждали все, теперь в «Лейкерс». Риск — максимальный
Центровой, чей талант обсуждали все, теперь в «Лейкерс». Риск — максимальный

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android