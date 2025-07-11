Дюрант ответил, кто среди него, Леброна, Джордана и Брайанта первый в списке

Новичок «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант отреагировал на упрёк одного из пользователей социальных сетей в свой адрес. Ещё несколько лет назад Дюрант назвал свой топ-5 игроков НБА всех времён, куда включил Майкла Джордана, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Хакима Оладжьювона и Мэджика Джонсона. При этом недавно Кевин говорил, что ставит Леброна Джеймса выше Брайанта и Джордана в своём рейтинге. Пользователь обратил внимание Дюранта на это.

«Все они ниже меня в моём личном рейтинге. Мы же растём и меняемся. В конце концов, это ли не просто детская игра? К чему такая серьёзность?» — ответил Дюрант.

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке: