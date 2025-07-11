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Дёмин объяснил американцам, как произносить его имя и фамилию, но эксперт тут же ошибся

Дёмин объяснил американцам, как произносить его имя и фамилию, но эксперт тут же ошибся
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Авторитетный эксперт, обозреватель Эрик Слэйтер привёл высказывание российского баскетболиста Егора Дёмина после матча в Летней лиге НБА, где тот объясняет, как правильно произносить его имя и фамилию. Спортсмен чётко произнёс «Егор Дёмин». Однако Слэйтер, комментируя слова Дёмина, написал YAY-GOR, посчитав, что имя спортсмена нужно произносить через звуки «й» и «а».

Фото: Скриншот

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон

Напомним, Дёмин был выбран клубом «Бруклин Нетс» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. Ранее лучшим россиянином в истории на драфте североамериканской лиги был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м номером в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс».

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