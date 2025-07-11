Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Старый и толстый». Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца

«Старый и толстый». Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца
Аудио-версия:
Комментарии

Шакир О'Нил, сын легендарного центрового Шакила О'Нила, разыграл отца, когда тот качал пресс.

«Мой отец такой старый и толстый, что даже пресс качает с закрытыми глазами», — сказал Шакир, приблизившись к прославленному баскетболисту.

Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца:

Напомним, в своё время Шакил и сам любил устраивать розыгрыши, которые порой были довольно жёсткими. Многими экспертами и болельщиками Шакил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В североамериканской лиге О'Нил завоевал четыре титула, получал награду самому ценному игроку (MVP) сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США спортсмен стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Сейчас читают:
«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила
«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android