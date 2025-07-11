«Старый и толстый». Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца

Шакир О'Нил, сын легендарного центрового Шакила О'Нила, разыграл отца, когда тот качал пресс.

«Мой отец такой старый и толстый, что даже пресс качает с закрытыми глазами», — сказал Шакир, приблизившись к прославленному баскетболисту.

Сын Шакила О'Нила язвительно разыграл отца:

Напомним, в своё время Шакил и сам любил устраивать розыгрыши, которые порой были довольно жёсткими. Многими экспертами и болельщиками Шакил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В североамериканской лиге О'Нил завоевал четыре титула, получал награду самому ценному игроку (MVP) сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США спортсмен стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.