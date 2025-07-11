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Адвокат ответил, контактирует ли задержанный во Франции Касаткин с уголовниками

Адвокат ответил, контактирует ли задержанный во Франции Касаткин с уголовниками
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Адвокат Владимир Саруханов дал комментарий по поводу задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Игрока подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Даниил обвинения отрицает. Спортсмен был задержан 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

«Прошла наша апелляция по изменению меры пресечения Касаткину, в которой нам отказали. Мы снова готовим апелляцию, алиби, документы, подтверждающие, что он не совершал преступлений. Условия содержания под стражей нормальные. Он даже одно время находился с человеком с советским бэкграундом. Он не находится с бандитами или уголовниками. Может раз в день звонить. Сейчас он содержится один. Наши посольства и консульства нам помогают.

По ноутбуку противоречивая информация. Сначала говорили, что он его купил, когда был студентом. Куда делся компьютер, сказать не могу. Есть версия, что он сломан и лежит где-то в РФ у знакомых. Но он им не пользовался, не был хакером. Его контролирует клуб, живёт он с родителями и девушкой. Он даже не играл в юношеские игры, посвящает себя баскетболу. Это мы и будем доказывать», — приводит слова Саруханова «Матч ТВ».

Минувший сезон Единой лиги ВТБ Касаткин провёл в МБА-МАИ. Защитник принял участие в 44 матчах предыдущего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.

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