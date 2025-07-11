Адвокат ответил, может ли Франция экстрадировать баскетболиста Касаткина в США

Адвокат Владимир Саруханов ответил на вопрос относительно вероятности экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина В США. Ранее спортсмен был задержан во Франции. Сообщалось, что арест произошёл по запросу США. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам он обвинения отрицает.

«Может ли Франция экстрадировать Даниила в США? Его задержали 21 июня. И если бы был принципиальный вопрос к нему со стороны США, то было бы понятно. Но сейчас всё идёт как обычно. Они даже ещё не выслали полный пакет документов, чтобы его готовить к экстрадиции. Мы готовы дойти до Конституционного суда Франции. Готовят ли его под обмен?

Мы таких признаков не видим. Мы не видели всех документов. Касаткина называют не преступником, а тем, кто вступал в переговоры. Но человек два года только жил в США, а надо владеть языком на ином уровне, чтобы вести какие-то переговоры», — приводит слова Саруханова «Матч ТВ».

Достижения сборных России по баскетболу: