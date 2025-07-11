Стефен Карри высказался относительно завершения карьеры в НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением насчёт завершения своей профессиональной карьеры.

«Не знаю, когда это случится. У меня ещё есть два года по контракту. Надеюсь, что моя физическая форма позволит мне сделать выбор, и решение не придётся принимать вынужденно. Я делаю всё возможное, чтобы оставаться подвижным, активным и продолжать играть на высоком уровне. Посмотрим, что будет через два года», — приводит слова Карри NBC Sports.

Напомним, Карри всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл в «Голден Стэйт». Стефен является четырёхкратным чемпионом лиги, двукратным MVP регулярного чемпионата и MVP финальной серии 2022 года.