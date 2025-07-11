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Адвокат объяснил, почему баскетболиста Касаткина не спасёт его версия защиты

Адвокат объяснил, почему баскетболиста Касаткина не спасёт его версия защиты
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Адвокат Максим Калинов пояснил, какое наказание грозит 26-летнему российскому баскетболисту Даниилу Касаткину в случае его экстрадиции из Франции в США.

«Касаткину грозит 30 лет. Не 20, а 30, потому что его обвиняют в совершении кибератак на два федеральных ведомства США. То есть это 30 лет без права условно-досрочного освобождения. Версия Касаткина, что продал компьютер, я думаю, правоохранители в это не поверят.

Часто подобное люди сообщают, и в России тоже бывают преступления, когда такое сообщают. Я думаю, в такое не поверят. Предполагаю, что осудят его на 30 лет, и, как я и говорил, произойдёт обмен потом», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

Минувший сезон Единой лиги ВТБ Касаткин провёл в МБА-МАИ. Защитник принял участие в 44 матчах предыдущего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.

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