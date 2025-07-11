Бывший игрок ЦСКА стал спортивным директором «Зенита»

44-летний словенец Сани Бечирович занял должность спортивного директора в петербургском «Зените». Как сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» на своём официальном сайте и группах в социальных сетях — стороны подписали соглашение сроком на три года — до окончания сезона-2027/28.

На этом посту Бечирович сменил Маноса Пападопулоса. До этого Бечирович уже занимал подобную должность в греческом «Панатинаикосе».

Что касается игровой карьеры Бечировича, то в 2011 году он успел поиграть за московский ЦСКА, где сыграл в двух играх.

Напомним, в сезоне 2024/2025 Единой лиги ВТБ «Зенит» финишировал на второй позиции, уступив в финальной серии московскому ЦСКА со счётом 2-4.