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Гриффин объяснил, почему считает Леброна Джеймса величайшим баскетболистом всех времён

Гриффин объяснил, почему считает Леброна Джеймса величайшим баскетболистом всех времён
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Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Блэйк Гриффин рассказал, почему считает звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом всех времён.

«Мне очень нравится Леброн, ну, в смысле, он попал в лигу в каком году? Я тогда ещё учился в старшей школе. И спустя долгие годы он всё ещё играет… Я учился в старшей школе, когда он пришёл. Поступил в колледж. Затем выступал 14 лет, завершил карьеру, а он всё ещё играет. Это безумие!

Люди постоянно говорят о том, что он делает в 40 лет, и он действительной величайший игрок всех времён. То, что он делает в 40 лет, — это безумие», — приводит слова Гриффина Fadeaway World.

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