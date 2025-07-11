«Прекрасная сделка». Журналист — об игре Купера Флэгга

Американский журналист Дэйв Деннис высказался о потенциале 23-летнего форварда Купера Флэгга, задрафтованного командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» под первым номером, после матча в Летней лиге с «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:85).

«По поводу Купера есть только два слова: «Прекрасная сделка». Этот парень показал нам полный набор навыков. Да, он реализовал 5 бросков из 21. Да, бросок в прыжке ещё появится. Там были некоторые моменты, над которыми ещё нужно поработать.

Но то, что мы увидели в последней игре, — это просто «уровень Купер Флэга» — динамичный, защищающийся, быстро переходит в атаку, находит открытого игрока», — приводит слова Денниса издание Clutch Points.