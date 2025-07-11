«Прекрасная сделка». Журналист — об игре Купера Флэгга
Поделиться
Американский журналист Дэйв Деннис высказался о потенциале 23-летнего форварда Купера Флэгга, задрафтованного командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» под первым номером, после матча в Летней лиге с «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:85).
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард - 21, Келли - 17, Флэгг - 10, Холл - 9, Макглотан - 9, Льюис - 8, Сиссе - 6, Шарп - 5, Кливленд - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 22, Кнехт - 15, Стюард - 14, Джеймс - 8, Базли - 8, Райс - 7, Колоко - 3, Дэвис - 3, Гордон - 3, Джемисон - 2, Калума
«По поводу Купера есть только два слова: «Прекрасная сделка». Этот парень показал нам полный набор навыков. Да, он реализовал 5 бросков из 21. Да, бросок в прыжке ещё появится. Там были некоторые моменты, над которыми ещё нужно поработать.
Но то, что мы увидели в последней игре, — это просто «уровень Купер Флэга» — динамичный, защищающийся, быстро переходит в атаку, находит открытого игрока», — приводит слова Денниса издание Clutch Points.
Комментарии
- 11 июля 2025
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
17:57
-
17:27
-
17:17
-
17:14
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:29
-
15:41
-
15:19
-
14:53
-
14:14
-
13:33
-
13:16
-
12:58
-
12:16«Жальгирис» объявил об уходе двух игроков Официально
-
11:58
-
11:12
-
10:46
-
10:33
-
09:57
-
09:19
-
08:55
-
08:30
-
07:25
-
06:55
-
06:35
-
05:50
-
05:36
-
05:27
-
05:20
-
05:06