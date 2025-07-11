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«Прекрасная сделка». Журналист — об игре Купера Флэгга

«Прекрасная сделка». Журналист — об игре Купера Флэгга
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Американский журналист Дэйв Деннис высказался о потенциале 23-летнего форварда Купера Флэгга, задрафтованного командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» под первым номером, после матча в Летней лиге с «Лос-Анджелес Лейкерс» (87:85).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард - 21, Келли - 17, Флэгг - 10, Холл - 9, Макглотан - 9, Льюис - 8, Сиссе - 6, Шарп - 5, Кливленд - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 22, Кнехт - 15, Стюард - 14, Джеймс - 8, Базли - 8, Райс - 7, Колоко - 3, Дэвис - 3, Гордон - 3, Джемисон - 2, Калума

«По поводу Купера есть только два слова: «Прекрасная сделка». Этот парень показал нам полный набор навыков. Да, он реализовал 5 бросков из 21. Да, бросок в прыжке ещё появится. Там были некоторые моменты, над которыми ещё нужно поработать.

Но то, что мы увидели в последней игре, — это просто «уровень Купер Флэга» — динамичный, защищающийся, быстро переходит в атаку, находит открытого игрока», — приводит слова Денниса издание Clutch Points.

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