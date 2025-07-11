Адвокат раскрыл, кто имеет право помиловать российского баскетболиста Касаткина в США

Адвокат Максим Калинов пояснил, кто обладает правом помиловать 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина в случае его экстрадиции в США из Франции.

«Подобные версии сейчас встречаются в России, в том числе с ноутбуками, например, когда в них обнаруживается какая-то запрещённая информация. Как правило, суд не верит в такие версии, убеждён, не поверят и там. Будем наблюдать. Но здесь важный момент, что президент США Трамп по закону, по конституции может помиловать преступника, если преступление федеральное.

Также губернаторы штатов могут помиловать преступника, для этого нужно признание самого лица, который, по убеждению властей, совершил преступление. Поэтому, я убеждён, в любом случае, даже если будет обвинительный приговор, всё кончится хорошо или обменом, или, возможно, помилованием», — цитирует Калинова «Газета.Ru».