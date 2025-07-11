Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат раскрыл, кто имеет право помиловать российского баскетболиста Касаткина в США

Адвокат раскрыл, кто имеет право помиловать российского баскетболиста Касаткина в США
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Максим Калинов пояснил, кто обладает правом помиловать 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина в случае его экстрадиции в США из Франции.

«Подобные версии сейчас встречаются в России, в том числе с ноутбуками, например, когда в них обнаруживается какая-то запрещённая информация. Как правило, суд не верит в такие версии, убеждён, не поверят и там. Будем наблюдать. Но здесь важный момент, что президент США Трамп по закону, по конституции может помиловать преступника, если преступление федеральное.

Также губернаторы штатов могут помиловать преступника, для этого нужно признание самого лица, который, по убеждению властей, совершил преступление. Поэтому, я убеждён, в любом случае, даже если будет обвинительный приговор, всё кончится хорошо или обменом, или, возможно, помилованием», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

Сейчас читают:
Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE
Live
Во Франции взяли под стражу баскетболиста из России. Его экстрадиции добиваются США — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android