Опубликованы детали недовольства Леброна Джеймса отношением «Лейкерс»

Американские журналисты Брайан Уиндхорст и Рамона Шелбёрн опубликовали детали недовольства 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса организацией «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую он выступает.

«Джеймс понимал, почему клуб решил воспользоваться возможностью сделать ставку на молодую суперзвезду [Дончича]. Однако, с его точки зрения, при этом терялись некоторые важные нюансы. Дончич никогда не выражал желания играть за «Лейкерс», тогда как сам Леброн сознательно выбрал Лос-Анджелес, перейдя в команду в 2018 году, когда она уже пять лет подряд не выходила в плей-офф — это была худшая серия в истории клуба с переезда из Миннеаполиса.

Спустя два года Джеймс помог «Лейкерс» завоевать 17-й чемпионский титул», — говорится в колонке Брайана Уиндхорста и Рамоны Шелбёрн на ESPN.