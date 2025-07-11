«Лейкерс» намерены как можно быстрее закончить сотрудничество с Леброном — инсайдер

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят в кратчайшие сроки завершить сотрудничество со звёздным игроком клуба, лёгким форвардов и лидером команды Леброном Джеймсом. Об этом сообщает портал Fullcourtpass, ссылаясь на инсайдерскую информацию Джона Гамбадоро.

«В «Лейкерс» хотят избавиться от Леброна Джеймса как можно скорее», — написал инсайдер Джон Гамбадоро на своей странице в социальной сети.

Напомним, Джеймс в этом сезоне успел принять участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент ветерану калифорнийской команды 40 лет.