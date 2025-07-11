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Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» весной 2026 года — ESPN

Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» весной 2026 года — ESPN
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Американские журналисты Брайан Уиндхорст и Рамона Шелбёрн заявили, что 40-летний звёздный игрок НБА Леброн Джеймс, являющийся четырёхкратным чемпионом лиги, покинет команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2026 году.

«Клуб уже дал понять свою позицию, не предложив Джеймсу контракт, рассчитанный на период после этого сезона. Стало совершенно очевидно, что эпоха 21-кратного участника Матча всех звёзд в качестве главной звезды «Лейкерс» впервые получила конкретную дату завершения — даже если его рекордная карьера в НБА пока не подошла к концу.

Будет ли сезон-2025/2026 последним для Джеймса в лиге — решать только ему самому. Но если он рассчитывает на голливудский финал, который «Лейкерс» умеют устраивать своим легендам, то дата уже определена — весна 2026 года. Лука Дончич приходит, Леброн Джеймс уходит», — говорится в колонке Брайана Уиндхорста и Рамоны Шелбёрн на ESPN.

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