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«Может стать главной звездой в «Далласе». Журналист — о дебюте Флэгга за «Маверикс»

«Может стать главной звездой в «Далласе». Журналист — о дебюте Флэгга за «Маверикс»
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Американский журналист Дэйв Деннис после матча Летней лиги между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджел Лейкерс» (87:85) заявил, что 18-летний новичок «Маверикс» Купер Флэгг может стать главной звездой в клубе и одним из лучших защитников лиги.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард - 21, Келли - 17, Флэгг - 10, Холл - 9, Макглотан - 9, Льюис - 8, Сиссе - 6, Шарп - 5, Кливленд - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 22, Кнехт - 15, Стюард - 14, Джеймс - 8, Базли - 8, Райс - 7, Колоко - 3, Дэвис - 3, Гордон - 3, Джемисон - 2, Калума

«Отличный защитник, подбирающий мяч, один из самых атлетичных парней на площадке для своего роста и возраста, динамично переходящий в нападение, оказывающий давление на оборону. У него было немного потерь, даже несмотря на давление со стороны «Лейкерс». Кроме того, в то время как команда из Лос-Анджелеса агрессивно защищалась против Купера в его дебюте и мы видели, что их прессинг был не из лёгких, то, что он смог продемонстрировать в таких услових, выглядело как заявление от парня, который может стать главной звездой «Далласа» и войти топ-5 лучших защитников лиги.

И как только он улучшит свою работу с мячом и давление в переходах, нас ждёт парень, который будет зажигать в этом сезоне, да», — приводит слова Денниса издание Clutch Points.

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