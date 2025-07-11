«Может стать главной звездой в «Далласе». Журналист — о дебюте Флэгга за «Маверикс»

Американский журналист Дэйв Деннис после матча Летней лиги между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджел Лейкерс» (87:85) заявил, что 18-летний новичок «Маверикс» Купер Флэгг может стать главной звездой в клубе и одним из лучших защитников лиги.

«Отличный защитник, подбирающий мяч, один из самых атлетичных парней на площадке для своего роста и возраста, динамично переходящий в нападение, оказывающий давление на оборону. У него было немного потерь, даже несмотря на давление со стороны «Лейкерс». Кроме того, в то время как команда из Лос-Анджелеса агрессивно защищалась против Купера в его дебюте и мы видели, что их прессинг был не из лёгких, то, что он смог продемонстрировать в таких услових, выглядело как заявление от парня, который может стать главной звездой «Далласа» и войти топ-5 лучших защитников лиги.

И как только он улучшит свою работу с мячом и давление в переходах, нас ждёт парень, который будет зажигать в этом сезоне, да», — приводит слова Денниса издание Clutch Points.