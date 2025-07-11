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Назван клуб НБА, который может выменять у «Лейкерс» Леброна Джеймса

Назван клуб НБА, который может выменять у «Лейкерс» Леброна Джеймса
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По информации телеканала ESPN, «Голден Стэйт Уорриорз» является одним из кандидатов на подписание звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после того, как он будет объявлен свободным агентом.

«Один из руководителей клуба Восточной конференции был убеждён, что Джеймс хочет покинуть Лос-Анджелес. Несколько команд, включая «Голден Стэйт Уорриорз», которые уже пытались выменять Джеймса в сезоне-2023/2024, вновь задумались о том, чтобы сделать предложение [по поводу обмена]», — приводит слова одного из руководителей «Лейкерс» ESPN.

По предварительной информации, Джеймс может покинуть «Лейкерс» уже весной 2026 года.

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