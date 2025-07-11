«Весело». Купер Флэгг — о противостоянии с Бронни Джеймсом в Летней лиге
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18-летний форвард Купер Флэгг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», оценил своё противостояние с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом в Летней лиге. Команда Купера победила со счётом 87:85.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард - 21, Келли - 17, Флэгг - 10, Холл - 9, Макглотан - 9, Льюис - 8, Сиссе - 6, Шарп - 5, Кливленд - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 22, Кнехт - 15, Стюард - 14, Джеймс - 8, Базли - 8, Райс - 7, Колоко - 3, Дэвис - 3, Гордон - 3, Джемисон - 2, Калума
«Если команды ставят на меня низкого защитника, я должен воспользоваться этим несоответствием и преимуществом в размере. Это было нечто большее, но мне было весело. Я чувствовал энергию. Это было весело», — приводит слова Флэгга журналист Томер Азарли в социальной сети Х (ранее Тwitter).
Купер провёл на площадке 31 минуту и набрал 10 очков, на счету Бронни восемь очков за 20 минут. В решающей атаке Джеймс-младший совершил попытку победного трёхочкового броска под сирену, но мяч попал в дужку.
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