«Весело». Купер Флэгг — о противостоянии с Бронни Джеймсом в Летней лиге

18-летний форвард Купер Флэгг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», оценил своё противостояние с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом в Летней лиге. Команда Купера победила со счётом 87:85.

«Если команды ставят на меня низкого защитника, я должен воспользоваться этим несоответствием и преимуществом в размере. Это было нечто большее, но мне было весело. Я чувствовал энергию. Это было весело», — приводит слова Флэгга журналист Томер Азарли в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Купер провёл на площадке 31 минуту и набрал 10 очков, на счету Бронни восемь очков за 20 минут. В решающей атаке Джеймс-младший совершил попытку победного трёхочкового броска под сирену, но мяч попал в дужку.