«Что-то новенькое». Флэгг — о реализованных пяти бросках при 21 попытке в Летней лиге НБА

18-летний американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», прокомментировал свою низкую результативность в матче Летней лиги с «Лос-Анджелес Лейкерс», который закончился победой команды из Техаса со счётом 87:85.

«Такие вечера ещё будут. Для меня это что-то новенькое. Я, наверное, раньше не делал так много бросков», — приводит слова Флэгга журналист Томер Азарли в социальной сети Х (ранее Twitter).

Купер провёл на площадке 31 минуту, записав на свой счёт 10 очков. Лучшим в его команде стал канадец Райан Нембхард — 21 очко.