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«Больше не испытываю ненависти, только любовь». Новичок «Милуоки» обратился к фанатам

«Больше не испытываю ненависти, только любовь». Новичок «Милуоки» обратился к фанатам
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29-летний американский центровой Майлз Тёрнер обратился к фанатам команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» после своего присоединения к организации.

«Как дела? Это Майлз Тёрнер, и я прибыл в Кремовый город. Я безмерно рад присоединиться к такой организации, как «Бакс». Прошло уже довольно много времени, и у меня хорошие новости — я больше не испытываю к вам ненависти, только любовь», — обратился Тёрнер.

Майлз был выбран под 11-м номером на драфте 2015 года «Индианой Пэйсерс», за которую играл вплоть до сезона-2024/2025, где коллектив вышел в финал и уступил «Оклахоме-Сити Тандер» — 3-4. Тёрнер заключил с «Милуоки» четырёхлетний контракт на сумму $ 107 млн.

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