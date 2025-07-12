Сезон-2024/2025 стал рекордным по числу трипл-даблов в истории НБА

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) было оформлено 149 трипл-даблов — больше, чем в любом другом сезоне в истории североамериканской лиги. Соответствующей статистикой поделился обозреватель Sportico Лев Акабас.

Примечательно, что среди игроков в сезоне-2024/2025 явным лидером по трипл-даблам был центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. На счету серба их было 34. Второе место по этому показателю занял тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (11). А третью позицию разделили лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис. У обоих было 10 трипл-даблов.

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