Адвокат семьи Тиммы призвала провести проверку деятельности Седоковой в РФ

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, призвала граждан России направить официальное обращение к органам власти с целью проведения проверки деятельности бывшей жены спортсмена певицы Анны Седоковой.

Обращения Гаврилова предлагает направить на имя президента России Владимира Путина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова, руководителя ФСБ РФ Александра Бортникова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и председателя комитета ГД РФ по защите семьи вопросам отцовства материнства и детства Нины Останиной.

«Семье Яниса Тиммы требуется поддержка. Наконец-то наступил тот момент, когда граждане России могут внести свой вклад. Необходимо отправить официальное обращение правителям страны. Вы можете написать его в свободной форме или же воспользоваться тем, который подготовила моя команда юристов. Не оставайтесь равнодушными! Помогите семье Яниса добиться справедливости!» – написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: