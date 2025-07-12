Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат семьи Тиммы призвала провести проверку деятельности Седоковой в РФ

Адвокат семьи Тиммы призвала провести проверку деятельности Седоковой в РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, призвала граждан России направить официальное обращение к органам власти с целью проведения проверки деятельности бывшей жены спортсмена певицы Анны Седоковой.

Обращения Гаврилова предлагает направить на имя президента России Владимира Путина, генерального прокурора РФ Игоря Краснова, руководителя ФСБ РФ Александра Бортникова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и председателя комитета ГД РФ по защите семьи вопросам отцовства материнства и детства Нины Останиной.

«Семье Яниса Тиммы требуется поддержка. Наконец-то наступил тот момент, когда граждане России могут внести свой вклад. Необходимо отправить официальное обращение правителям страны. Вы можете написать его в свободной форме или же воспользоваться тем, который подготовила моя команда юристов. Не оставайтесь равнодушными! Помогите семье Яниса добиться справедливости!» – написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android