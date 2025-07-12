Голдин набрал 11 очков в Летней лиге НБА, «Майми» уступил «Атланте»
Поделиться
В ночь с 11 на 12 июля мск на паркете арены «Томас и Мак Центр» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Майами Хит» и «Атланта Хоукс». «Атланта» выиграла встречу со счётом 105:98.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Уэр, Ларссон, Джонсон, Якуционис, Голдин, Льюис, Уильямс, Кук, Стивенсон
Атланта Хоукс: Маррей, Топпин, Флаглер, Ндиайе, Джонсон, Маквей, Бафкин, Джуришич, Ньюэлл, Джозеф
Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче 11 очков, собрал один подбор и выполнил одну результативную передачу. При игровом времени 13.22 Голдин реализовал 5 из 5 бросков с игры и 1 из 3 штрафных, заработав при этом показатель полезности «+14».
Следующую игру «Хит» проведут с «Кливленд Кавальерс» в ночь с 13 на 14 июля мск.
Видео: Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США
Комментарии
- 12 июля 2025
-
03:00
-
02:30
-
02:00
-
01:42
- 11 июля 2025
-
23:20
-
22:13
-
21:10
-
21:02
-
20:32
-
19:43
-
19:40
-
19:34
-
18:59
-
18:57
-
18:53
-
17:57
-
17:27
-
17:17
-
17:14
-
16:55
-
16:52
-
16:44
-
16:29
-
15:41
-
15:19
-
14:53
-
14:14
-
13:33
-
13:16
-
12:58
-
12:16«Жальгирис» объявил об уходе двух игроков Официально
-
11:58
-
11:12
-
10:46
-
10:33