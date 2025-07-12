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Майами Хит — Атланта Хоукс, результат матча 12 июля 2025, счет 98:105, Летняя лига НБА 2025

Голдин набрал 11 очков в Летней лиге НБА, «Майми» уступил «Атланте»
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В ночь с 11 на 12 июля мск на паркете арены «Томас и Мак Центр» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Майами Хит» и «Атланта Хоукс». «Атланта» выиграла встречу со счётом 105:98.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 23:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Уэр, Ларссон, Джонсон, Якуционис, Голдин, Льюис, Уильямс, Кук, Стивенсон
Атланта Хоукс: Маррей, Топпин, Флаглер, Ндиайе, Джонсон, Маквей, Бафкин, Джуришич, Ньюэлл, Джозеф

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин набрал в этом матче 11 очков, собрал один подбор и выполнил одну результативную передачу. При игровом времени 13.22 Голдин реализовал 5 из 5 бросков с игры и 1 из 3 штрафных, заработав при этом показатель полезности «+14».

Следующую игру «Хит» проведут с «Кливленд Кавальерс» в ночь с 13 на 14 июля мск.

Видео: Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США

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