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Владимир Гомельский оценил переход экс-игрока «Локомотива» Антониуса Кливленда в ЦСКА

Владимир Гомельский оценил переход экс-игрока «Локомотива» Антониуса Кливленда в ЦСКА
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе 31-летнего американского игрока Антониуса Кливленда в ЦСКА. В прошлом сезоне спортсмен выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Кливленд в ЦСКА будет закрывать две позиции — атакующего защитника и лёгкого форварда. Кроме того, он в некоторых ситуациях будет отличным защитником против наиболее опасных противников на периметре. Думаю, что Кливленд вполне компенсирует уход Аврамовича в обороне», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский ответил, в чём «Зенит» при Александре Секуличе станет лучше, чем при Хавьере Паскуале.

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