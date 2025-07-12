«Он просто взбесился!» Экс-игрок «Лейкерс» вспомнил случай с Коби Брайантом на тренировке

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эрл Кларк вспомнил о тренировках с Коби Брайантом. Кларк выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2012/2013.

«Помню, на тренировке я был в команде с Девином Ибанксом и Джорданом Хиллом. Конечно, всем было известно, что Коби всегда будет стараться изо всех сил. И вот однажды на тренировке мы выиграли у них несколько игр. У нас всё получилось, понимаете. И он просто взбесился! Он закончил тренировку, перевернул стол и сказал всем в своей команде: «Нам нужно собраться! Иначе мы не станем лучше!» И он просто ушёл. Такое часто случалось», – сказал Кларк на канале Brandon «Scoop B» Robinson в YouTube.

При этом Эрл подчеркнул, что никогда не видел, чтобы Коби с кем-то разговаривал свысока.

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