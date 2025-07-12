Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он просто взбесился!» Экс-игрок «Лейкерс» вспомнил случай с Коби Брайантом на тренировке

«Он просто взбесился!» Экс-игрок «Лейкерс» вспомнил случай с Коби Брайантом на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эрл Кларк вспомнил о тренировках с Коби Брайантом. Кларк выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2012/2013.

«Помню, на тренировке я был в команде с Девином Ибанксом и Джорданом Хиллом. Конечно, всем было известно, что Коби всегда будет стараться изо всех сил. И вот однажды на тренировке мы выиграли у них несколько игр. У нас всё получилось, понимаете. И он просто взбесился! Он закончил тренировку, перевернул стол и сказал всем в своей команде: «Нам нужно собраться! Иначе мы не станем лучше!» И он просто ушёл. Такое часто случалось», – сказал Кларк на канале Brandon «Scoop B» Robinson в YouTube.

При этом Эрл подчеркнул, что никогда не видел, чтобы Коби с кем-то разговаривал свысока.

Материалы по теме
Дюрант ответил, кто среди него, Леброна, Джордана и Брайанта первый в списке

Джини Басс вручила диплом дочке Коби Брайанта:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android