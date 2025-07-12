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Адвокат назвал возможный сценарий обмена Даниила Касаткина по примеру Грайнер

Адвокат назвал возможный сценарий обмена Даниила Касаткина по примеру Грайнер
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Адвокат Максим Калинов провёл аналогию между ситуацией с 26-летним российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, арестованным во Франции по запросу Соединённых Штатов, и делом американской спортсменки Бриттни Грайнер, выступавшей за екатеринбургский УГМК и задержанной в России.

«Помните, была баскетболистка Грайнер, которую задержали с наркотиками в России?

Она потом была осуждена и потом впоследствии ее обменяли на Виктора Бута. Даже в самом плохом исходе в случае с Касаткиным, думаю, он сможет рассчитывать на подобный обмен, как было с Грайнер. Дипломатические службы помогут. Вся эта ситуация основана на политике», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

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