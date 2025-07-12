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В Sports Illustrated сравнили дебют Егора Дёмина с первыми матчами Вембаньямы и Янга

В Sports Illustrated сравнили дебют Егора Дёмина с первыми матчами Вембаньямы и Янга
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Известный североамериканский сайт Sports Illustrated оценил дебютный матч 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
81 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Бруклин Нетс: Тимме - 22, Эвбуомван - 13, Траоре - 13, Дёмин - 8, Этьенн - 8, Нельсон - 5, Вольф - 4, Дэниелс - 3, Сараф - 3, Бамба - 2
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 20, Янгблад - 19, Топич - 18, Уорд - 10, Гортман - 7, Барнхайзер - 6, Леонс - 4, Брюэр - 4, Рейнольдс - 2, Браун, Уолтон

«Возможно, отсутствие результативных передач у Дёмина в прошедшем матче связано с его ролью на площадке, а не только с неопытностью. Он не был основным организатором атак «Нетс» в игре с «Оклахомой» — эту функцию доверили Нолану Траоре, который стал лучшим среди новичков «Бруклина» в том матче.

Дёмин по-прежнему остаётся «сырым» игроком, и руководство клуба прекрасно осознавало это ещё до драфта. На данном этапе куда важнее его настрой и отношение к делу. Мы уже не раз видели, как высокооценённые новички проваливали свои дебюты в Летней лиге.

Главное в таких случаях — терпение. Так было с Виктором Вембаньямой в 2023 году и с Треем Янгом в 2018-м: оба не впечатлили в своих первых матчах, но со временем превратились в суперзвёзд. В «Бруклине» надеются, что Дёмин также сумеет раскрыть свой потенциал и пойти по их стопам», — сказано в статья.

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