Бэйлесс составил свой топ-10 лучших игроков НБА всех времён

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс в рамках своего подкаста назвал десятку лучших игроков лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) всех времён.

Предлагаем вашему вниманию этот список:

1. Майкл Джордан.

2. Мэджик Джонсон.

3. Шакил О'Нил.

4. Карим Абдул-Джаббар.

5. Тим Данкан.

6. Билл Расселл.

7. Коби Брайант.

8. Ларри Бёрд.

9. Леброн Джеймс.

10. Уилт Чемберлен.

Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах и является шестикратным чемпионом лиги. Кроме того, он также признан лучшим баскетболистом в истории по версии журналистов телеканала ESPN.