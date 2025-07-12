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Бэйлесс составил свой топ-10 лучших игроков НБА всех времён

Бэйлесс составил свой топ-10 лучших игроков НБА всех времён
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс в рамках своего подкаста назвал десятку лучших игроков лиги НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) всех времён.

Предлагаем вашему вниманию этот список:

1. Майкл Джордан.
2. Мэджик Джонсон.
3. Шакил О'Нил.
4. Карим Абдул-Джаббар.
5. Тим Данкан.
6. Билл Расселл.
7. Коби Брайант.
8. Ларри Бёрд.
9. Леброн Джеймс.
10. Уилт Чемберлен.

Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах и является шестикратным чемпионом лиги. Кроме того, он также признан лучшим баскетболистом в истории по версии журналистов телеканала ESPN.

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