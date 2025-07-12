Член Зала славы Хилл сравнил свой менталитет с Брайантом и Джорданом

Член Зала славы баскетбола с 2018 года и менеджер сборной США Грант Хилл сравнил свой менталитет с легендарным шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом и пятикратным обладателем титула Коби Брайантом.

«Эти парни, я думаю, были убийцами. Знаете, я отчётливо помню 2012 год, я в Лас-Вегасе, и я свободный агент, мой последний год, мне скоро исполнится 40 лет. Я пошёл на тренировку в сборную США по баскетболу, и там готовилась команда 2012 года. «Лейкерс» вроде как были готовы взять меня, но в итоге я подписал контракт с «Клипперс».

Но я разговаривал с Коби перед тренировкой и видел напряжённость на его лице, и он говорил о том, что собирается выйти и убивать, будто именно это он и подразумевал. По нему было понятно, что это уже его вторая тренировка за два дня, и так оно и было, но это был он со своим менталитетом.

Затем вы смотрите на Майкла, который создавал разные моменты из-за своего менталитета. Но, знаете, я не доходил до такого, но я всё равно смотрел, выходил на паркет и, если спросить людей, против кого я играл, они скажут, что я шёл на них, и я на самом деле не очень часто совершал броски с дистанции. Я шёл прямо на соперника, и это был мой менталитет», — приводит слова Хилла издание Fadeaway World.