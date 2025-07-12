Менеджер Дончича рассказала, как Лука относится к Леброну Джеймсу

Лара Бет Сигер, являющаяся бизнес-менеджером 26-летнего звёздного словенца Луки Дончича, представляющего команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», высказалась об отношения Луки и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

«Руководство «Лейкерс» было невероятно приветливо и поддерживало Луку с тех пор, как мы приехали в Лос-Анджелес. За последние несколько месяцев мы провели много времени, общаясь и узнавая друг друга, и у нас сложились прочные рабочие отношения.

Чемпионства выигрываются, когда вы работаете вместе. У нас у всех одна цель. Луке нравится играть с Леброном, и он многому у него научился. Он не испытывает ничего, кроме глубочайшего уважения к Леброну, и считает за честь быть его товарищем по команде», — приводит слова Сигер инсайдер ESPN Рамона Шелбёрн в социальной сети Х.